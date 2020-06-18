Лендинги на конструкторе

Нужен человек с опытом создания лендингов на конструкторах.

Лендинги нужны простые, но с разными шаблонами, не похожие друг на друга (100 штук).

Инструкция по созданию есть, из нюансов - необходимо брать картинки из интернета и писать текст на сайте, это может быть рерайт. Текст небольшой, пример прикрепила.

Цена за лендинг - 30 руб. Создание потоковое.

Просьба откликаться сразу с контактом в телеграм. Для быстроты связи