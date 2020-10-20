Наполнение сайта-каталога

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен8 заявок638 просмотров

Наполнить сайт по таблице. Около 300 позиций всего. 

Сайт http://garmony24.beget.tech/

Пример готовой позиции  http://garmony24.beget.tech/katalog/neyroreabilitatsiya/stabilometriya/stabilometricheskiy-kompleks-biokinekt/

Цена с бюджете за 300 шт.

5 лет назад
bicomm
42 года
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Needow
28 лет
8 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
5 лет назад
$130
4 дня
Все отлично, рекомендую! Работа быстро качественно выполнена.
Оплата сразу после выполнения работы, задача поставлена четко, рекомендую

Заявки фрилансеров

Наталья
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Чолпон
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Екатерина
 
34 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Виктория
 
33 года
10 лет в сервисе
Была
год назад
2 отзыва
5 лет назад
Джулиета
 
36 лет
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
40 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 отзывов
5 лет назад
Владимир
 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
21 отзыв(-1)
5 лет назад
Needow
28 лет
8 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
5 лет назад

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