Задача - заполнить 7 тысяч карточек в месяц. Одна карточка = описание (копипаст), 3-5 фото на белом фоне, 4-5 характеристик. Всю инфу брать с официальных сайтов. Пишите стоимость за одну карточку, не ...
Наполнение сайта-каталога
Наполнить сайт по таблице. Около 300 позиций всего.
Сайт http://garmony24.beget.tech/
Пример готовой позиции http://garmony24.beget.tech/katalog/neyroreabilitatsiya/stabilometriya/stabilometricheskiy-kompleks-biokinekt/
Цена с бюджете за 300 шт.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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