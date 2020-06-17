Выгрузить товары в Яндекс.Маркет

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Закрытнет заявок249 просмотров

Есть экселька от дилера с товарами около 220 шт. Нужен человек с опытом, который сможет сделать выгрузку и пройти модерацию.

Тематика: автоматические ворота

5 лет назад
BulatFBR
Булат 
34 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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