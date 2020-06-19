Анастасия, добрый день! Предлагаю вам выполнить заказ. Направление: Санатории, Профилактории СНГНеобходимо заполнять/корректировать карточки (профили) санаториев на сайте. Часть данных мы вам предоставляем – другую часть, вы будете самостоятельно находить ...
Наполнение карточек товара для интернет-магазина мебели
Нужно подготовить описания товаров. Тематика: мягкая мебель, матрасы, шкафы, кресла и т.д.
Общий объем от 900 до 1,5 тыс.знаков с пробелами
Первый блок: Описание (короткий маркетинговый текст 300-400знаков с пробелами)Второй, третий блоки - краткое описание конкретных особенностей ипреимуществ (напр, материалы, ткань, механизм трансформации, внутреннее наполнение,
цоколь, фурнитура - в зависимости от товара).
Информация предоставляется заказчиком, часть работы - рерайтинг уже существующих описаний.
Пример карточки в приложенном файле.Объем - порядка 500 товаров. Можем отдать все одному исполнителю или нескольким.
Заявки фрилансеров
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