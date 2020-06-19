Наполнение карточек товара для интернет-магазина мебели

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Закрыт17 заявок829 просмотров

Нужно подготовить описания товаров. Тематика: мягкая мебель, матрасы, шкафы, кресла и т.д.

Общий объем от 900 до 1,5 тыс.знаков с пробелами

Первый блок:  Описание (короткий маркетинговый текст 300-400знаков с пробелами)Второй, третий блоки  - краткое описание конкретных особенностей ипреимуществ (напр, материалы, ткань, механизм трансформации, внутреннее наполнение,

цоколь, фурнитура -  в зависимости от товара).

Информация предоставляется заказчиком, часть работы - рерайтинг уже существующих описаний.

Пример карточки в приложенном файле.Объем - порядка 500 товаров. Можем отдать все одному исполнителю или нескольким. 

5 лет назад
perri2020
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