Отредактировать карточки отелей

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрытнет заявок133 просмотра

Анастасия, добрый день! Предлагаю вам выполнить заказ.

Направление: Санатории, Профилактории СНГНеобходимо заполнять/корректировать карточки (профили) санаториев на сайте.

Часть данных мы вам предоставляем – другую часть, вы будете самостоятельно

находить в открытых источниках.

От вас нужна грамотность и внимательность, поэтому свой отклик на

задание вы начнете с суммы чисел пять плюс два и краткого изложения на

один абзац, почему вы сделаете эту работу лучше других.

За час реально заполнить 15-20 карточек.

Что конкретно нужно сделать:

1. Фотографии:

1.1 Удалить некачественные и неподходящие фото

  1.2 Выбрать три фотографии, которые будет отображаться как

презентационные. 1.3 Если фотографий, меньше 10 - загрузить новые.

2. Youtube. Найти качественное снятое видео об объекте и вставить на него ссылку

3. Добавить электронную почту санатория, профилактория.

4. Если в почтовом адресе не указан индекс - вписать.

5. Верифицировать две ссылки (подробнее укажу в инструкции). Пришлю ван

подробный скринкаст (длина видео 25 минут), в котором, очень подробно,

показываю что и куда нужно нажимать, и подробно объясняю по каждому

пункту.

Уже после 5-ой заполненной карточки, вы будете заполнять карточку за 3-5

минут (в зависимости от ваших способностей).Кол-во необходимых карточек

более 500.

В тестовой задаче участвует 50 тестовых карточек. (3-4.5 часа, внимательной, работы).

По выполнению принимаем решение о сотрудничестве и дальнейшем предоставлении объема работы.

5 лет назад
Freeman_pro
44 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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