Нужно оставить отзыв на сайте авито. Оплата 50р за отзыв. Все отзывы проверяются, поэтому перед тем как его оставить вам нужно написать автору в сообщения в товаре. Ссылку на товар дам. Справится любой ...
Создание листингов в eBay UK ( английский )
Ищу помощника для наполнения магазина в eBay, при помощи программы InkFrog на английском языке.
Описание к товарам/фото и обучение (PDF/Видео инструкции) предоставляются.
ВАЖНО. Заголовки необходимо заполнять самостоятельно высоко-частотными ключами.
Также подбирать спецификацию к продуктам. (Заполнять нужные поля)
Тематика товаров - термотрансферная печать. Персонализация одежды.
Все товары имеют вариации. (цвета, размеры и т.д). - предоставляются в таблице.
Нужно создать более 100 листингов с разными дизайнами, вариациями, заголовками.
Минимум 10 качественных листингов в день.
Цена за один листинг 150 руб. Оплата 1 раз в неделю в понедельник по итогу предыдущей недели.
Один листинг занимает около 30 минут.
Требования:
1. Грамотный английский (правописание)
2. Базовое понятие SEO
3. Опыт работы с eBay, ETSY, Shopify будет преимуществом
4. Team Viewer, WhatsApp обязательны.
Просьба каждому кандидату в заявке указать опыт работы, а так же не много о себе на английском языке (Кто Вы и где живете).
Если Вы усидчивы и готовы выполнять рутинную работу, буду рад сотрудничать на долгосрочной основе.
Спасибо!
Денис
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