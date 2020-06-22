Создание листингов в eBay UK ( английский )

Ищу помощника для наполнения магазина в eBay, при помощи программы InkFrog на английском языке.

Описание к товарам/фото и обучение (PDF/Видео инструкции) предоставляются.

ВАЖНО. Заголовки необходимо заполнять самостоятельно высоко-частотными ключами.

Также подбирать спецификацию к продуктам. (Заполнять нужные поля)

Тематика товаров - термотрансферная печать. Персонализация одежды.

Все товары имеют вариации. (цвета, размеры и т.д). - предоставляются в таблице.

Нужно создать более 100 листингов с разными дизайнами, вариациями, заголовками.

Минимум 10 качественных листингов в день.

Цена за один листинг 150 руб. Оплата 1 раз в неделю в понедельник по итогу предыдущей недели.

Один листинг занимает около 30 минут.

Требования:

1. Грамотный английский (правописание)

2. Базовое понятие SEO

3. Опыт работы с eBay, ETSY, Shopify будет преимуществом

4. Team Viewer, WhatsApp обязательны.

Просьба каждому кандидату в заявке указать опыт работы, а так же не много о себе на английском языке (Кто Вы и где живете).

Если Вы усидчивы и готовы выполнять рутинную работу, буду рад сотрудничать на долгосрочной основе.

Спасибо!

Денис