Здравствуйте, Необходимо найти кандидата на должность удаленного графического дизайнера из Казахстана, Молдовы или Украины в короткие сроки. С гарантией трудоустройства! Имеется готовое описание вакансии (см. по ссылке ниже). ссылка на вакансию: https://www.notion.so/238e3d933de34399907835b0ff551120 С Уважением, Денис
- Подбор персонала (HR)нет заявокЗакрытгод назад
- $1000
Реализации текстового конструктора/редактора для сайта. С его помощью клиент может создать текст для дальнейшего производства наклеек.Платформа на чем стоит сайт: Shopwired.co.uk, Сам сайт https://www.denmary.co.uk/ - в него нужно будет интегрировать конструктор на главную страницу вместо баннера.Примеры ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
Добрый день, 1. Необходимо внести изменения в код темы сайта, чтобы вместо кнопок с названиями вариаций товара появлялось изображение самого товара. (пример: скриншот - 01.png) ссылка на сайт с примером: https://www.firelabel.co.uk/personalised-t-shirts/mens/performance-t-shirts/jc003-awdis-contrast-just-cool-t-shirt.html 2. Ели товара (вариации) нет в наличии (0), ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $1000
Здравствуйте, Нужен Responsive плагин Wordpess (дизайнер наклеек) для интеграции на сайт. Пример: https://doityourselflettering.com/create/ ВАЖНО! В идеале точно такой же, с тем же функционалом, что и в примере выше. Управление плагином должно производиться из админ части сайта (изменять, добавлять цены, ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт3 года назад
- $7
Необходимо написать заголовки к продуктам (Дизайны с термотрансферной печатью ["декоративные наклейки для одежды"]) на английском языке. ТЗ по ссылке. https://www.notion.so/IRON-ON-TRANSFER-eBay-af207419aeba47bc879ab153488c459e Количество: 20 заголовковПереводы12 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте, Требуется помощь в написании тех.задания для веб-мастера на русском языке, в котором будет отображен и расписан функционал будущего приложения. Нужен редактор/дизайнер текста для магазина на Shopify. Пример: https://doityourselflettering.com/create/ С возможностью задавать, изменять параметры, настройки для текста. С последующим выводом файла ...Дизайн интерфейсов и игр9 заявокЗакрыт3 года назад
- $300
Нужен редактор/дизайнер текста для магазина на Shopify. Пример: https://www.stickeryou.com/vinyleditor/47 С возможностью задавать, изменять параметры, настройки для текста. С последующим выводом файла в 3 фромата: .PNG, PDF (редактируемый) и .SVG. Сценарий: Посетитель вводит текст с определенным шрифтом, размером и цветом. На основе этих ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $220
Ищу помощника для наполнения магазина в eBay, при помощи программы InkFrog на английском языке. Описание к товарам/фото и обучение (PDF/Видео инструкции) предоставляются. ВАЖНО. Заголовки необходимо заполнять самостоятельно высоко-частотными ключами. Также подбирать спецификацию к продуктам. (Заполнять нужные поля) Тематика товаров ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт3 года назад
- $300
Ищу помощника - дизайнера в свой бизнес по изготовлению наклеек на ткань (Heat Transfer Vinyl) а также печати на одежде, который поможет взятъ на себя частъ моих рутинных задач. [b]Основные обязанности:[/b] Обработка заказов на eBay/ETSY/Amazon (UK), а ...Иллюстрации и Рисунки23 заявкиЗакрыт4 года назад
- $250
Добрый день, Необходимо редактировать и заполнять карточки товара НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ для интернет магазина. Всего товаров около 1000. Колл-во вариаций разное от 2-ух и более в зависимостьи от товара. Например для сумок может быть всего 2 вариации, для ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад