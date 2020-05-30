Добрый день, Необходимо редактировать и заполнять карточки товара НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ для интернет магазина. Всего товаров около 1000. Колл-во вариаций разное от 2-ух и более в зависимостьи от товара. Например для сумок может быть всего 2 вариации, для ...