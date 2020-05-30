deniva30

Денис deniva30

 
40 летВеликобритания/Манчестер
4 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$125
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Поиск в подборе удаленного графического дизайнера

    Здравствуйте, Необходимо найти кандидата на должность удаленного графического дизайнера из Казахстана, Молдовы или Украины в короткие сроки. С гарантией трудоустройства! Имеется готовое описание вакансии (см. по ссылке ниже). ссылка на вакансию: https://www.notion.so/238e3d933de34399907835b0ff551120 С Уважением, Денис

    Подбор персонала (HR)нет заявок
    Закрыт
    год назад

  • Веб разработка текстового конструктора на сайте

    $1000

    Реализации текстового конструктора/редактора для сайта. С его помощью клиент может создать текст для дальнейшего производства наклеек.Платформа на чем стоит сайт: Shopwired.co.uk, Сам сайт https://www.denmary.co.uk/ - в него нужно будет интегрировать конструктор на главную страницу вместо баннера.Примеры ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Замена кнопок на изображение товара на сайте.

    Добрый день, 1. Необходимо внести изменения в код темы сайта, чтобы вместо кнопок с названиями вариаций товара появлялось изображение самого товара. (пример: скриншот - 01.png) ссылка на сайт с примером: https://www.firelabel.co.uk/personalised-t-shirts/mens/performance-t-shirts/jc003-awdis-contrast-just-cool-t-shirt.html 2. Ели товара (вариации) нет в наличии (0), ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Плагин Wordpress - Дизайнер наклеек для наружной/внутренней рекламы.

    $1000

    Здравствуйте, Нужен Responsive плагин Wordpess (дизайнер наклеек) для интеграции на сайт. Пример: https://doityourselflettering.com/create/ ВАЖНО! В идеале точно такой же, с тем же функционалом, что и в примере выше. Управление плагином должно производиться из админ части сайта (изменять, добавлять цены, ...

    WordPressWooCommerce
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Заголовки для товара на английском языке.

    $7

    Необходимо написать заголовки к продуктам (Дизайны с термотрансферной печатью ["декоративные наклейки для одежды"]) на английском языке. ТЗ по ссылке. https://www.notion.so/IRON-ON-TRANSFER-eBay-af207419aeba47bc879ab153488c459e Количество: 20 заголовков

    Переводы12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Помощь в написании техничeского задания для веб-программиста.

    Здравствуйте, Требуется помощь в написании тех.задания для веб-мастера на русском языке, в котором будет отображен и расписан функционал будущего приложения. Нужен редактор/дизайнер текста для магазина на Shopify. Пример: https://doityourselflettering.com/create/ С возможностью задавать, изменять параметры, настройки для текста. С последующим выводом файла ...

    Shopify
    Дизайн интерфейсов и игр9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Редактор/дизайнер текста для Shopify

    $300

    Нужен редактор/дизайнер текста для магазина на Shopify. Пример: https://www.stickeryou.com/vinyleditor/47 С возможностью задавать, изменять параметры, настройки для текста. С последующим выводом файла в 3 фромата: .PNG, PDF (редактируемый) и .SVG. Сценарий: Посетитель вводит текст с определенным шрифтом, размером и цветом. На основе этих ...

    Shopify
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание листингов в eBay UK ( английский )

    $220

    Ищу помощника для наполнения магазина в eBay, при помощи программы InkFrog на английском языке. Описание к товарам/фото и обучение (PDF/Видео инструкции) предоставляются. ВАЖНО. Заголовки необходимо заполнять самостоятельно высоко-частотными ключами. Также подбирать спецификацию к продуктам. (Заполнять нужные поля) Тематика товаров ...

    Shopify
    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайнер разработчик принтов

    $300

    Ищу помощника - дизайнера в свой бизнес по изготовлению наклеек на ткань (Heat Transfer Vinyl) а также печати на одежде, который поможет взятъ на себя частъ моих рутинных задач. [b]Основные обязанности:[/b] Обработка заказов на eBay/ETSY/Amazon (UK), а ...

    IllustratorPhotoshop
    Иллюстрации и Рисунки23 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Редактирование товарных карточек на Английском языке.

    $250

    Добрый день, Необходимо редактировать и заполнять карточки товара  НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ для интернет магазина. Всего товаров около 1000. Колл-во вариаций разное от 2-ух и более в зависимостьи от товара. Например для сумок может быть всего 2 вариации, для ...

    Карточки товаров
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад
Отзывы фрилансеров
nataliya_nau
Наталья 
39 летИрландия
10 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$125
10 баллов
4 года назад
Редактирование товарных карточек на Английском языке.
Спасибо, Денис! Приятно было сотрудничать!
Спасибо! Работа выполнена на 100%! Рекомендую!
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