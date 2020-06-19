На англоязычном сайте поправить тексты - форматирование, списки, перелинковка, вставить видео. Небольшой объем.
Выложить три информационные статьи на сайт
Нужно проверить на соотвествие и доработать (в случае необходимости) тексты, импортированные из системы Боника в WP.Проверяем и по необходимости дооформляем следующие моменты:
1 Наличие и правильное оформление основного заголовка статьи (H1).
При отсутствии - вписать.
Требования:
а) не более 10 слов
б) не равняется Title
в) осн.ключ в разбавочной форме (перестановки, разбивки словом, изменение окончаний)
г) место расположения разб.ключа не принципиально
д) маркетинговый эффект с целью вовлечения пользователя (использовать такие слова, как: тактика, пошагово, рекомендации, стратегия, 6 шагов... и т.п.)
е) одно предложение
ё) разрешено использовать -,:()
2. Наличие и оформление подзаголовков нужного уровня.
В тексте должны быть только подзаголовки уровня не более H2, в случае необходимости - вписываем или назначаем подзаголовки более низкого уровня. Дополнительные подзаголовки могут понадобится для улучшения читабельности текста (они должны разбивать текст на блоки не объемом более 300 знаков). Дополнительные подзаголовки долны быть не ниже уровня h4, желательно - не более h2.
В подзаголовках:
а) не прописываем ключевые слова
б) если требуется использовать (теряется смысл без ключевого слова), то лучше заменить синонимом или сделать в разбавочной форме
2. Правильный выбор рубрики, ее соответствие теме текста. При отсутствии выбранной рубрики - назначить тематическую.
3. Наличие и правильное оформление Title.
Он должен быть:
а) не более 12 слов, 150 символов
б) иметь правильное написание ключевого слова
в) начинаться с ключевого слова
г) использовать только знаки препинания - , : ( ) иные знаки следует заменить/удалить
д) включать слова из средних и низкочастотных запросов, раскрытые в тексте
4. Наличие и правильное оформление Description
а) 2-3 предложения, до 255 символов
б) разбавочное вхождение ключевого слова
5. Правильное оформление url:
а) до 60 символов
б) не использовать дублирование слов на уровне категория-подкатегория (как мининмум - менять окончания)
в) не должно быть дублирования слов в домене (применять словоформы)
г) url должен бытьнаписан транслитом
д) вписаны основные ключевые слова за вычетом слов рубрик, подрубрик, домена. Лучше только основной ключ. Если очень частотное слово, то вписать в url. Порядок не важен
6. Наличие в тексте списков (нумерованных и маркированных). При отсутствии - оформить не менее двух.
7. Наличие таблиц. При отсутствии - оформить не менее двух
8. Наличие тематических видео. При отсутствии - вставить не менее 2х в разных местах текста по смыслу. Приоритет - видео из Рутьюб.
9. Наличие картинки для анонса. При отсутствии - добавить и назначить. Иллюстрация должна быть полноформатной, цветной, соотвествовать теме статьи и подходить для анонса.
10. Наличие и правильное оформление иллюстраций.
В статье должны быть иллюстрации, сканированные из видеоряда ролика (роликов), который в дальнейшем не используется в статье. Ролик может быть взят откуда угодно, главное - хорошее качество иллюстраций. Допустимо наличие одной-двух иллюстраций, взятых из общедоступных источников, остальные - только сканы видеоряда. Источник (или источники) сканов надо указать (ссылка и пояснение в конце статьи). Иллюстрации, использованные авторами - только для примера и ориентира.
Оформить изображения:
а) не больше 660px в ширину
б) в Фотошопе jpg - 50% качества
в) прописать обязательно alt + titile!
г) подпись - если необходимо (лучше закрыть от индексации, т.к. это - часть текста)
11. Вписать метки.
12. Выполнить внутреннюю перелинковку на другие статьи сайта
В одной статье не больше 5 ссылок, на одну и ту же только 1 ссылка.
В целом на статью ссылаться должно не больше 5-10 других статей
Не использовать главное слово из основной статьи в ссылках на другие статьи.
Если одно и тоже слово используется для перелинковки, то разнообразить (окончания) или менять словосочетания.
Если какое-то слово в статье лучше раскрывается в другом, то использовать его или синоним, чтобы сослаться.
Доступ в Бонику (для ознакомления с ключами и т.п.) предоставлю после того, как задание будет взять на исполнение.
Для этого прошу указать контакты в личном сообщении - емэйл и имя пользователя.
Удачи и успехов при работе по ТЗ!
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