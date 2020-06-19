Нужно проверить на соотвествие и доработать (в случае необходимости) тексты, импортированные из системы Боника в WP.Проверяем и по необходимости дооформляем следующие моменты: 1 Наличие и правильное оформление основного заголовка статьи (H1). ...
Отзывы на сайт
Необходимо разместить 50 отзывов на сайт Яндекс.Услуги, по 10 отзывов в течении месяца. Текст отзывов мы предоставляем сами.
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