Нужен контент менеджер для наполнения сайта товарами.

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Закрыт21 заявка777 просмотров

Всем привет)

Нужен контент менеджер для наполнения сайта товарами.

300 товаров на сайт и 100 в группу Вк.

Материалы предоставляются.

Умение работать с фотошопом , креативный подход в создании информационных страниц и безупречная грамотность потребуются в работе.

Оперативный выход на связь и хорошая коммуникация приветствуются.

Тексты простые и небольшие....основное это товары

Оплата Безопасная сделка/Сбер /Яндекс Деньги/Киви.

Ждем Ваших откликов)

Спасибо за внимание

5 лет назад
CA888
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