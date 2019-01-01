У сайта упали позиции и трафик, по сравнению с прошлым годом. Я подозреваю, что это из-за смены контента на некоторых страницах. По Метрике видно падение не по всем страницам, а по конкретным. ...
Нужен контент менеджер для наполнения сайта товарами.
Всем привет)
Нужен контент менеджер для наполнения сайта товарами.
300 товаров на сайт и 100 в группу Вк.
Материалы предоставляются.
Умение работать с фотошопом , креативный подход в создании информационных страниц и безупречная грамотность потребуются в работе.
Оперативный выход на связь и хорошая коммуникация приветствуются.
Тексты простые и небольшие....основное это товары
Оплата Безопасная сделка/Сбер /Яндекс Деньги/Киви.
Ждем Ваших откликов)
Спасибо за внимание
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