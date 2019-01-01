У сайта упали позиции и трафик, по сравнению с прошлым годом. Я подозреваю, что это из-за смены контента на некоторых страницах. По Метрике видно падение не по всем страницам, а по конкретным. ...
Сбор данных
Есть перечень компаний, нужно найти их официальные сайты и извлечь из этих сайтов ряд параметров по ТЗ. Оплата 60 руб / час.
ТЗ по ссылке https://docs.google.com/document/d/1R6seoJ7Z_eMzOjF_hfPWIbv79bD2MEA0ggz6cq_5pMo/edit?usp=sharing
Пример - выполнения https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WS0_o6eDDG2AtO9LxJw-bBXMHd_laypacEzapvB-KzQ/edit?usp=sharing
После того как откликнитесь нужно будет попробовать сделать первые 30 строк, это будет оплачиваемым тестовым заданием, после выполнения данного теста выделим объем. При сдаче нужно сказать, сколько времени ушло на заполнение этих 30 строк, так мы определим вашу среднюю скорость для планирования большего объема задач.
В отклике оставьте скайп или телеграм для связи. Также уточните сколько часов в день можете выделять на эту работу в течении 2-3 недель.
Постоплата на Яндекс Деньги или карты банков (желательно РФ), но другие тоже можно.
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