Необходио разместить на авито товары интернет-магазина avitek-i.ru. Есть фид для яндекс маркета и возможность сделать выгрузку в .xls Какие категории с сайта можем разместить на авито, чтобы был отклик? ...
Конвертировать презентацию ppt в wordpress
Есть преза на 300 слайдов, нужно сделать из нее раздел на сайте согласно содержанию в презентации. Должно получиться около 100 страниц. Верстка - таблицы, текст. Рисовать не надо. Картинки из презы копируются как картинки, возможно воспроизведение текста с картинок под ними для индексации.
Пожалуйста, оставляйте свою цену и сроки - отчитываться надо будет каждый день, кроме выходных.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо разместить статью в википедии о человеке. Оплата только после прохождения модерации. Обязательное условие прислать ваши уже размещенные статьи в википедииНаполнение сайтов1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Необходимо за день разместить 10-15 объявлений, шаблоны объявлений готовы, регистрация на площадках пройдена. Тематика - ж\д отрасль. Пример объявления: Легальное продление срока службы Вашего вагона! Продлим легально срок службы вашего вагона ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт5 лет назад
Ищу веб-мастера, человека разбирающегося в html, css, доменах, хостингах, ftp и прочих стандартных вещах. Возникают задачи различного характера, как правило, на 1-4 часа. Разместить сайт на хостинге, разобраться с серверным пространством, подключить ...Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт5 лет назад
- $500
Добрый день. Нужно добавить много товаров в интернет-магазин (секс-шоп). Предоставляется подробное ТЗ по которому можно выполнять работу. Донор с товарами имеется. Объемы работ - несколько тысяч ...Наполнение сайтов50 заявокЗакрыт5 лет назад
- $95
Добрый день Для интернет-магазина вейпов (электронных сигарет), нужно: Написать 20 текстов к устройствам (2500 збп, можно рерайт из нескольких статей), и добавить эти 20 товаров на сайт (CMS Shop Script 7) Выложить ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо 1. по артикулу через поиск найти на сайте товар. 2. Скачать фото 3. Переназвать фото по шаблону и сжать через он-лайн ресурс. 4. Разместить товар на сайте разместить фото, габарит, ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
необходимо разместить заявки на сайтеНаполнение сайтов11 заявокЗакрыт5 лет назад
Adding news about bonuses and promotions World of tanks and World of Warships to the website Добавление на сайт новостей про бонусы и акции World of tanks и World of Warships Требования к ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется разместить отзыв на площадку Otzovik.com. Исполнитель должен быть из СПБ или уметь пользоваться прокси-серверами. Что и куда размещать обсудим в переписке.Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт5 лет назад