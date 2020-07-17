Конвертировать презентацию ppt в wordpress

Есть преза на 300 слайдов, нужно сделать из нее раздел на сайте согласно содержанию в презентации. Должно получиться около 100 страниц. Верстка - таблицы, текст. Рисовать не надо. Картинки из презы копируются как картинки, возможно воспроизведение текста с картинок под ними для индексации.

Пожалуйста, оставляйте свою цену и сроки - отчитываться надо будет каждый день, кроме выходных.