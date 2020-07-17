Конвертировать презентацию ppt в wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт3 заявки436 просмотров

Есть преза на 300 слайдов, нужно сделать из нее раздел на сайте согласно содержанию в презентации. Должно получиться около 100 страниц. Верстка - таблицы, текст. Рисовать не надо. Картинки из презы копируются как картинки, возможно воспроизведение текста с картинок под ними для индексации. 

Пожалуйста, оставляйте свою цену и сроки - отчитываться надо будет каждый день, кроме выходных.

WordPress
5 лет назад
Alhor2
52 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Борис
 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Маргарита
 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
25 отзывов
5 лет назад
Алексей
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 отзывов
5 лет назад