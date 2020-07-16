Размещение на авито

Необходио разместить на авито товары интернет-магазина avitek-i.ru.

Есть фид для яндекс маркета и возможность сделать выгрузку в .xls

Какие категории с сайта можем разместить на авито, чтобы был отклик? В основном у нас узкоспециализированные товары, но есть популярные категории, например котлы Эван, термостаты Zont, датчики протечки Нептун

нужно примерное понимание, сколько товаров мы выгружаем, сколько нам это будет стоить и какую отдачу можно ожидатьи уровень цен, с которыми есть смысл заходить на авито