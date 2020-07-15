Интернет-магазин, наполнение товара

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Закрыт11 заявок487 просмотров

Компания занимается продажей программного обеспечения.

Наш сайт: commsoft.ru

Движок WordPress, для импорта используется плагин all import.

Товар берется из прайс-листа производителя или дистрибьютора.

Используется одно изображение для товара (берется из интернета или из маркетинговых материалов), в файле импорта прописывается максимум до 20 атрибутов, но индивидуальных, которые выводятся на сайт, до 10 шт.

Так же делается краткое описание товара. Информация берется из прайс-листа либо на сайте производителя.

Пример заполнения на сайте: https://commsoft.ru/brand/antivirus-kasperskogo/

Знание лицензирования программного обеспечения будет плюсом.

WordPress
5 лет назад
ivan2017
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