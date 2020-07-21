У нас сайт на ModX. https://ygs.com.ua/ Нужно настроить синхронизацию товаров с сайта поставщика.Как это вижу я. То есть нужен плагин с функцией добавления ссылки из сайта поставщика, в создаваемый товар, чтоб оно парсило все характеристики, ...
Опубликовать 10 статей на Wordpress
Необходимо опубликовать 10 статей на Wordpress по компьютерной тематике.
Цена за публикацию одной статьи 100 рублей. Если в статье менее 10 картинок, то 50 рублей.
В обязанности входит:
1. Перед публикацией нужно проверить – есть ли подобная статья на сайте.
2.Подбор и обработка картинок для статей. Картинки в статьях должны
помогать восприятию материала, а не просто так быть в статье, лишь бы
были. Если это какая-то общая статья - тогда примерно 1 картинка на
экран вполне достаточно. А если руководство к действиям - инструкции, то
скриншоты должны помогать написанной инструкции и раскрывать каждый
шаг.
3. Прописывание картинкам Title, подписи.
4. Подбор видео (одного и более) на Youtube. В статью вставляется просто ссылка.
5. Вставка Заголовка, Title, Description статьи (имеются в документе со статьёй).
6. Перелинковка внутри статьи на другие статьи сайта по смыслу (не менее 5 ссылок).
7. Соблюдение структурности документа – Заголовки, списки и прочее.
8. Финальная проверка тошнотности.
Есть видео с правильным процессом публикации.
Количество публикаций в день - чем больше, тем лучше, но желательно публиковать
хотя бы 2 в день. Оплата партиями по вашим отчётам.
Нужны люди только с опытом. Опишите свои успехи в этой области. Если возникают
вопросы, задавайте. Я готов к плодотворному обсуждению вопроса. Но мне
нужны только те люди, которые умеют это делать, а ещё лучше, которые
могут даже подсказать мне что-то.
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