Контент менеджер (по заполнению карточек товара)

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  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт25 заявок701 просмотр

Оплата. 2,5-5 рублей за 1 карточку (в зависимости от категории товара).

Описания брать с официальных сайтов, ничего сочинять не требуется. Примеры описания смотрите на нашем сайте.

Обязанности:

заполнение карточек: картинки, описания, характеристики.

ведение отчета.

5 лет назад
ivan2017
Иван 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Екатерина
 
33 года
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3 года назад
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Ирина
 
35 лет
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Анастасия
 
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Катрин
 
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