Разместить на сайте в футере логотипы платежных систем

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Завершен7 заявок335 просмотров

Сайт написан на самописной CMS.

Требуется разместить в футере логотип Виза, Мастеркард, Пейкипер, Мир, как это сделано в футере тут http://onmacabim-israel.ru/

5 лет назад
AllianceKosmetik
Юрков 
45 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$5
1 день
Escrow
Александр все сделал быстро и качественно
Спасибо за проект и моментальную оплату! Был рад помочь!

Заявки фрилансеров

Алексей
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Александр
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Вячеслав
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Георгий
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
49 отзывов(-2)
5 лет назад
Вячеслав
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва(-2)
5 лет назад
Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
Геннадий
 
42 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
5 лет назад