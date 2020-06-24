AllianceKosmetik

Юрков AllianceKosmetik

 
45 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Раньше активно пользовался weblancer как заказчик и имел ~10 положительных отзывов от исполнителей, но после 2-3 лет перерыва мой аккаунт заблокировали, поэтому приходится писать с нуля...

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создать интернет-магазин

    $2000

    Требуется разработать интернет-магазин, предпочтительно на платформе 1С Битрикс, с возможностью использования других решений. Подробности указаны в техническом задании во вложенном файле.

    Интернет-магазины25 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доделать сайт на 1С Битрикс

    Есть разрабатываемый сайт, который для нас делала другая компания на 1С Битрикс. К сожалению, стоимость доработок по последнему этапу работ необоснованно завышена, в связи с чем и пишем тут. Сайт сверстан, основные разделы и ...

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Доделать сайт на 1С Битрикс

    Дано: Есть сайт, который переносили с самописной платформы на 1С Битрикс (шаблон Аспро Максимум) (http://bx29315.rdock.ru/) . Проект повис в полу-завершенном виде - что-то сделали, что-то нет. Дизайн еще не готов, но уже есть человек, который ...

    Интернет-магазины13 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

Отзывы фрилансеров

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Разместить на сайте в футере логотипы платежных систем
Спасибо за проект и моментальную оплату! Был рад помочь!
Александр все сделал быстро и качественно
Ответный отзыв