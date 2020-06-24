AllianceKosmetik

Требуется разработать интернет-магазин, предпочтительно на платформе 1С Битрикс, с возможностью использования других решений. Подробности указаны в техническом задании во вложенном файле.
Раньше активно пользовался weblancer как заказчик и имел ~10 положительных отзывов от исполнителей, но после 2-3 лет перерыва мой аккаунт заблокировали, поэтому приходится писать с нуля...
- $2000Интернет-магазины25 заявокЗакрыт3 года назад
Есть разрабатываемый сайт, который для нас делала другая компания на 1С Битрикс. К сожалению, стоимость доработок по последнему этапу работ необоснованно завышена, в связи с чем и пишем тут. Сайт сверстан, основные разделы и ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт4 года назад
Сайт написан на самописной CMS. Требуется разместить в футере логотип Виза, Мастеркард, Пейкипер, Мир, как это сделано в футере тут http://onmacabim-israel.ru/Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Дано: Есть сайт, который переносили с самописной платформы на 1С Битрикс (шаблон Аспро Максимум) (http://bx29315.rdock.ru/) . Проект повис в полу-завершенном виде - что-то сделали, что-то нет. Дизайн еще не готов, но уже есть человек, который ...Интернет-магазины13 заявокЗакрыт5 лет назад