Описание, название , фото и характеристика Поля характеристики по атрибутам просто. Описание текстом А цену надо брать с файлика (пришлю) Цена вип + 20%, а то прайс от поставщика, надо поставить цену ...
Ищем вебмастера, контент менеджера для размещения 50 страниц.
веб мастера, контент менеджера для размещения контента на сайт. Объем 50 страниц.
- подбор картинок
- оформление HTML CSS, готовые блоки. Нужно уметь ими пользоваться.
мы ищем:
- чувство вкуса
- внимание к деталям
- понимание основ SEO для определения метатагов.
- уверенное владение google docs, skype или телеграм, общение голосом обязательно
** подходит новичкам с большим желанием учиться
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