Ищем вебмастера, контент менеджера для размещения 50 страниц.

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Закрыт14 заявок610 просмотров

веб мастера, контент менеджера для размещения контента на сайт.  Объем 50 страниц. 

- подбор картинок

- оформление HTML CSS, готовые блоки. Нужно уметь ими пользоваться.

мы ищем: 

- чувство вкуса

- внимание к деталям

- понимание основ SEO для определения метатагов.

- уверенное владение google docs, skype или телеграм, общение голосом обязательно

** подходит новичкам с большим желанием учиться

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CSSHTML
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weblance_brasco
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