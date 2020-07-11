Перенести текст и изображения с одного сайта на другой

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Закрыт30 заявок974 просмотра

Необходимо с одного сайта скопировать текст статьи, дату создания и изображение и перенсти на другой сайт сделанный на wordpress

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Текст простой, верстка не нужна

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