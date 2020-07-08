Необходимо добавить список аптек на сайт в соответствующий раздел на сайте http://moldex.ooo/where-buy/
Требуется отредактировать карточки товара
Требуется отредактировать имеющиеся карточки товара на соответствие характеристик товара с существующими в сети в.ч Алиэкспрес, проверить описание товара, где требуется создать карточку или добавить то что нужно в карточку. Привести в приемлемый вид. от 100 шт.
Заявки фрилансеров
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