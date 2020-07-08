Требуется отредактировать карточки товара

Требуется отредактировать имеющиеся карточки товара на соответствие характеристик товара с существующими в сети в.ч Алиэкспрес, проверить описание товара, где требуется создать карточку или добавить то что нужно в карточку. Привести в приемлемый вид. от 100 шт.