Требуется помощник на фулл тайм

Обязанности

-Написание текстов для рекламных тизеров

-Простое редактирование картинок в фотошоп

-Поиск информации в интернете

-Поиск контактов на различных сайтах

-Общение с найденными контактами

-Выполнение мелких поручений

-Выполнение ежедневных цикличных задач без напоминаний

Требования

-Желание работать

-Начальное знание фотошоп

-Креативность

-Быстро соображаете

-Грамотность

-Опыт в написании текстов

-Стартовое понимание как создаются сайты. Что такое html,js,php, сервер, днс, домен, сертификат.

-Нет проблем с алкоголем и прочими веществами,

График работы

Полный рабочий день с 9 утра до 18 (выходной суббота воскресенье, но контроль цикличных задач остаётся)

Оплата - 400$ в первый месяц и далее рост.

Будут тестовые задания: на скорость печати и нахождение информации (например, найти 10 контактов сайтов, написать 5 текстов для тизеров на тему выращивания енотов на крайнем севере )) и картинки тизеры из гугла которые привлекут внимание юзера)