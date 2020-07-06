Требуется помощник на фулл тайм

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт117 заявок2420 просмотров

Обязанности

-Написание текстов для рекламных тизеров

-Простое редактирование картинок в фотошоп

-Поиск информации в интернете

-Поиск контактов на различных сайтах

-Общение с найденными контактами

-Выполнение мелких поручений

-Выполнение ежедневных цикличных задач без напоминаний

Требования

-Желание работать

-Начальное знание фотошоп

-Креативность

-Быстро соображаете

-Грамотность

-Опыт в написании текстов

-Стартовое понимание как создаются сайты. Что такое html,js,php, сервер, днс, домен, сертификат.

-Нет проблем с алкоголем и прочими веществами, 

График работы

Полный рабочий день с 9 утра до 18 (выходной суббота воскресенье, но контроль цикличных задач остаётся)

Оплата - 400$ в первый месяц и далее рост.

Будут тестовые задания: на скорость печати и нахождение информации (например, найти 10 контактов сайтов, написать 5 текстов для тизеров на тему выращивания енотов на крайнем севере )) и картинки  тизеры из гугла которые привлекут внимание юзера)

HTMLJavaScriptPHP
5 лет назад
denis7778
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Заявки фрилансеров

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