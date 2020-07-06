Сопоставить категории товаров из различных источников

$100
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Закрыт16 заявок461 просмотр

Необходимо сопоставить категории товаров из двух источников,  количество записей по 7000 штук на каждый источник, итого записей около 14000. Срок 1 неделя.

5 лет назад
TradeRu
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Заявки фрилансеров

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