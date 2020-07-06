Необходимо спарсить товары с сайта и загрузить на новый сайт на wordpress. Пример карточки товара для парсинга - https://prnt.sc/tckx3g
Сопоставить категории товаров из различных источников
Необходимо сопоставить категории товаров из двух источников, количество записей по 7000 штук на каждый источник, итого записей около 14000. Срок 1 неделя.
Заявки фрилансеров
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