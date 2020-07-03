Имеется гугл-форма, в которой собраны вопросы о психическом здоровье в период пандемии COVID-19. Это часть международного исследования. Анкета на русском, заполнение занимает около 10 мин, все анонимно. Необходимо привлечь к заполнению данной формы 2000 ...
Магазин
выставить товар на витрину в интернет магазине
можно и без опыта
услуга является разовой!!!!!!
Заявки фрилансеров
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