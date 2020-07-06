Перенести объявления с Ozon на Wildberries

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Завершен5 заявок1186 просмотров

Скопировать и перенести объявления с площадки Озон на площадку Wildberries, всего 27 объявлений.

Сроки 2 дня, +-

5 лет назад
anastasiaatd
Анастасия 
34 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

KarinaSkliar
Карина 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
$1
2 дня
Карина, спасибо! Вовремя и оперативно, правки внесла по запросу, приятна в общении. Будем сотрудничать дальше!
Все було супер)

Заявки фрилансеров

Лиана
 
38 лет
6 лет в сервисе
Была
год назад
8 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Алла
 
48 лет
11 лет в сервисе
Была
час назад
57 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Наполнение сайтов
Людмила
 
26 лет
6 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
18 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Наполнение сайтов
KarinaSkliar
Карина 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад