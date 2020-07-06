Имеется гугл-форма, в которой собраны вопросы о психическом здоровье в период пандемии COVID-19. Это часть международного исследования. Анкета на русском, заполнение занимает около 10 мин, все анонимно. Необходимо привлечь к заполнению данной формы 2000 ...
Перенести объявления с Ozon на Wildberries
Скопировать и перенести объявления с площадки Озон на площадку Wildberries, всего 27 объявлений.
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