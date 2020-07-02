Требуется наполнить интернет-магазин товарами.

Движок - WebAsyst.

Что есть - список наименований из 140-160 позиций.

Наименования хорошо находятся в интернете.

Товар должен состоять из названия, 2-4 фото ( без ватемарков ), 5-10 характеристик.

Приступать можно хоть сейчас.

От вас цена за добавленную позицию или работу под ключ ( там не более 160 позиций ) и сроки.