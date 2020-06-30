Отзывы в гугл картах

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Закрыт10 заявок458 просмотров

Нужно СЕГОДНЯ с разных акаунтов разместить отзывы на гугл картах. у кого несколько аккаунтов пишите 1 отзыв 30 руб 

5 лет назад
guest_15935226875746
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Солнцев
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Карина
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
год назад
2 отзыва
5 лет назад
Кирилл
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Людмила
 
26 лет
6 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
18 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Наполнение сайтов
Ольга
 
25 лет
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Екатерина
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Анастасия
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Балу
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ювансай
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад