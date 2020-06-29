Публикация обратных ссылок

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок914 просмотров

Необходимо разместить обратные ссылки, по 2 поста или комментария, на 250 популярных англоязычных ресурсах желательно по теме криптовалют, торговле, инвестиции.В постах можно использовать фейковые статьи сгенерированые через gpt 2 text generation используя ключевые слова.

5 лет назад
ruslanv7
Руслан 
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Заявки фрилансеров

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