Разместить обьявление на авито.

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Закрыт12 заявок466 просмотров

Доброго дня, Нужно разместить на авито обьявление на 1 неделю, сфера услуг, и переслать контакты обратившихся.

Оплата 25 руб за  контакт

5 лет назад
malcev
Сергей 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Николай
 
42 года
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Мария
 
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Лиза
 
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