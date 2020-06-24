Привет я нуждаюсь в ответе-удалении сообщений на рабочей маил почте. Рассмотрю и без большого стажа на бирже Выполнение занимает до 15 дней.
Опубликовать 100 статей на Wordpress по компьютерной тематике
Работа по публикации 100 статей на Wordpress по компьютерной тематике.
Цена за публикацию одной статьи 50 рублей. За статьи с 10 и более картинками - 100 рублей.
В обязанности входит:
1. Перед публикацией нужно проверить – есть ли подобная статья на сайте.
2. Подбор и обработка картинок для статей. Картинки в статьях должны
помогать восприятию материала, а не просто так быть в статье, лишь бы
были. Если это какая-то общая статья - тогда примерно 1 картинка на
экран вполне достаточно. А если руководство к действиям - инструкции, то
скриншоты должны помогать написанной инструкции и раскрывать каждый
шаг.
3. Прописывание картинкам Title, подписи.
4. Подбор видео (одного и более) на Youtube. В статью вставляется просто ссылка.
5. Вставка Заголовка, Title, Description статьи (имеются в документе со статьёй).
6. Перелинковка внутри статьи на другие статьи сайта по смыслу (не менее 5 ссылок).
7. Соблюдение структурности документа – Заголовки, списки и прочее.
8. Финальная проверка тошнотности.
Есть видео с правильным процессом публикации.
Количество публикаций в день - чем больше, тем лучше, но желательно публиковать
хотя бы 2 в день. Оплата партиями по вашим отчётам.
Нужны люди только с опытом. Опишите свои успехи в этой области. Если возникают
вопросы, задавайте. Я готов к плодотворному обсуждению вопроса. Но мне
нужны только те люди, которые умеют это делать, а ещё лучше, которые
могут даже подсказать мне что-то.
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