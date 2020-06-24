Опубликовать 100 статей на Wordpress по компьютерной тематике

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Закрыт7 заявок621 просмотр

Работа по публикации 100 статей на Wordpress по компьютерной тематике.

Цена за публикацию одной статьи 50 рублей. За статьи с 10 и более картинками - 100 рублей.

В обязанности входит:

1. Перед публикацией нужно проверить – есть ли подобная статья на сайте.

2. Подбор и обработка картинок для статей. Картинки в статьях должны

помогать восприятию материала, а не просто так быть в статье, лишь бы

были. Если это какая-то общая статья - тогда примерно 1 картинка на

экран вполне достаточно. А если руководство к действиям - инструкции, то

скриншоты должны помогать написанной инструкции и раскрывать каждый

шаг.

3. Прописывание картинкам Title, подписи.

4. Подбор видео (одного и более) на Youtube. В статью вставляется просто ссылка.

5. Вставка Заголовка, Title, Description статьи (имеются в документе со статьёй).

6. Перелинковка внутри статьи на другие статьи сайта по смыслу (не менее 5 ссылок).

7. Соблюдение структурности документа – Заголовки, списки и прочее.

8. Финальная проверка тошнотности.

Есть видео с правильным процессом публикации.

Количество публикаций в день - чем больше, тем лучше, но желательно публиковать

хотя бы 2 в день. Оплата партиями по вашим отчётам.

Нужны люди только с опытом. Опишите свои успехи в этой области. Если возникают

вопросы, задавайте. Я готов к плодотворному обсуждению вопроса. Но мне

нужны только те люди, которые умеют это делать, а ещё лучше, которые

могут даже подсказать мне что-то.

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