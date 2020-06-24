Отредактировать 50 карточек товара (по примеру)

1. Сделать уже готовый текст в описании читабельным (сделать абзацы,выделить жирным подзаголовки и т.п.) https://prnt.sc/t5k29y

2. Вставить характеристики в форме карточки. Не все, а те что есть (характеристики искать не надо)

https://prnt.sc/t5k2wv

3. Если есть характеристики, которых нет в основной форме,надо добавить в доп форму

https://prnt.sc/t5k5er

4. Поставить галочку "Скрытый" и нажать кнопку"Сохранить" https://prnt.sc/t5k6dy

Список карточек для редактирования и примеры из которых надо брать характеристики я пришлю в таблице