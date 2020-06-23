Требуется наполнить сайта на Битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт11 заявок490 просмотров

Задача

Требуется наполнить сайт карточками товарных позиций. diycomposite.ru

Сайт на битриксе знание Битрикса обязательно. Желательно со знанием программирования Битрикс.

Количество товаров на сегодня 300 единиц.

На сайте заведены примеры заполнения.

Для работу будут переданы фото, контент, прайс, все необходимое. Нужно будет заполнить в соответствии ТЗ и примерами. Проставить теги, заголовки, фото, рассчитать стоимость, вес и т.д. Заполнить характеристики, создать торговые предложения и т.д.

Пример написанного контента во вложении.

Сайт diycomposite.ru/

Укажите ваши условия работы (за час или за один товар)

Обязательно приведите примеры работ, которые были выполнены в последнее время.

Обязательные требования

Укажите ваши условия работы (за час или за один товар)

Обязательно приведите примеры работ, которые были выполнены в последнее время.

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