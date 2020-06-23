Фото из фотостоков: найти и скачать 700 фото по авиа тематике

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт10 заявок915 просмотров

У кого есть безлимитный аккаунт на платных фотостоках. Необходимо найти и скачать фото самолетов по заданному списку названий. Список из ~60 самолетов, по каждому из них необходимо найти и скачать 10-15 фото.

Нужны максимально качественные из доступных фото, разрешение от 800 px по ширине. Чтобы красиво смотрелись в обзорных статьях по авиа-тематике.

Результат работы - папка с архивом около 700 фото. Под каждый самолет - своя папка с фото. Перечень названий вышлю исполнителю.

5 лет назад
username3211
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