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Нужно разработать категоризацию для предприятий химической отрасли
Требуется платная консультация человека, который знаком с химией с точки зрения промышленности или может в ней разобраться.
Есть перечень предприятий из химической отрасли. Нам нужно разработать систему каталогизации предприятий, чтобы охватить и оцифровать всю отрасль. Для этого сначала нужно понять, какие подотрасли есть в большой химической отрасли и на какие подкатегории можно разделить эти подотрасли, затем нужно понять по каким критериям распределять предприятия в этом каталоге.
Пример неплохой категоризации:
https://www.wiki-prom.ru/mr/himicheskaya_promyshlennost.html - тут в целом неплохо, но нам хотелось бы сделать 2-х уровневую категоризацию (отрасль - подкатегория), а на примере одноуровневая иерархия. Также на примере не все отрасли химической промышленности на первый взгляд.
https://ibprom.ru/himicheskie_zavody - категоризация чуть по хуже, тк тут еще меньше категорий.
Нужно начать с того, что определить родительские категории (подотрасли химиии), примерно так (вы можете предложить другую более жизнеспособную категоризацию):
Неорганическая химия
Органическая химия
Керамика
Нефтехимия
Агрохимия
Полимеры
Эластомеры
Олеохимия
Взрывчатые вещества
Парфюмерия и косметика
Промышленные газы
Далее, каждую отрасль нужно разбить на подкатегории (пример такие подкатегории могут быть https://www.wiki-prom.ru/mr/himicheskaya_promyshlennost.html), чтобы по этим подкатегориям можно было распределить предприятия из списка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
Результат выполненной работы должен быть в таком виде:
1) список категорий и подкатегорий для предприятий хим отрасли (оформите в гугл таблицу и скиньте ссылку с открытыми правами на просмотр)
2) распределите все компании из википедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 по вашим категориям, это можно оформить в отдельной гугл таблице
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