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Создать карточки товаров на маркетплейсе Wildberries
Необходимо создать карточки товаров на маркетплейсе (доступ в личный кабинет предоставим) и пройти модерацию.
В личном кабинете имеются инструкции по созданию нового вида товаров, их внедрению в маркетплейс, подготовке к поставке на склад.
Нет времени во всем этом разбираться, но нужно внести товары из тематики детской мебели и декора.
В целом там несложно, нужно просто время. Всего требуется около 20-25 карточек. За каждую карточку 150 руб.
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