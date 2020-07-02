Создать карточки товаров на маркетплейсе Wildberries

Необходимо создать карточки товаров на маркетплейсе (доступ в личный кабинет предоставим) и пройти модерацию.

В личном кабинете имеются инструкции по созданию нового вида товаров, их внедрению в маркетплейс, подготовке к поставке на склад.

Нет времени во всем этом разбираться, но нужно внести товары из тематики детской мебели и декора.

В целом там несложно, нужно просто время. Всего требуется около 20-25 карточек. За каждую карточку 150 руб.