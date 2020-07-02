Создать карточки товаров на маркетплейсе Wildberries

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Завершен22 заявки798 просмотров

Необходимо создать карточки товаров на маркетплейсе (доступ в личный кабинет предоставим) и пройти модерацию.

В личном кабинете имеются инструкции по созданию нового вида товаров, их внедрению в маркетплейс, подготовке к поставке на склад.

Нет времени во всем этом разбираться, но нужно внести товары из тематики детской мебели и декора.

В целом там несложно, нужно просто время. Всего требуется около 20-25 карточек. За каждую карточку 150 руб.

5 лет назад
tseden
Цеден 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

KarinaSkliar
Карина 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
$3
5 дней
Карина отличный исполнитель! Быстро вникает в суть вопроса и быстро приступает к работе. С отдачей, с ответственностью подходит к выполнению задания. Однозначно будем с ней сотрудничать еще. Приятна в общении, всегда на связи, работа качественная. Таких бы побольше)) Карину рекомендую как качественного исполнителя.
Очень приятно было работать. Всегда был на связи. Всегда буду рада помочь))

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