Работа по публикации 100 статей на Wordpress по компьютерной тематике. Цена за публикацию одной статьи 50 рублей. За статьи с 10 и более картинками - ...
Разместить карточки товаров на Маркетплейсах
Необходимо
- Разместить ряд товаров категории аксессуары для автомобиля.
- Оптимизировать карточки товара
- Дать рекомендации по продвижению карточек
Рассматриваем подрядчиков только с опытом
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужны отзывы с разных аккаунтов на сайт хотлайнНаполнение сайтов8 заявокЗакрыт5 лет назад
- $256
Привет я нуждаюсь в ответе-удалении сообщений на рабочей маил почте. Рассмотрю и без большого стажа на бирже Выполнение занимает до 15 дней.Наполнение сайтов51 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $7
Отредактировать 50 карточек товара (по примеру) 1. Сделать уже готовый текст в описании читабельным (сделать абзацы,выделить жирным подзаголовки и т.п.) https://prnt.sc/t5k29y 2. Вставить характеристики в форме карточки. Не все, а те что есть ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется разместить отзыв на площадке Otzovik com ( все подробности напишу в переписке ).Наполнение сайтов25 заявокЗакрыт5 лет назад
Большой объем работы по наполнению сайта. необходимо заполнять: 1 - название, артикул, цена 2 - варианты комплектации, цвет 3 - краткое описание, полное описание, прописание meta 4 - фотографии 5 ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $7
Найти в Москве настольную игру Know how. Есть два вида для детей и для взрослых, нужно найти для взрослых. Обзвонить магазины и найти где есть в наличии, контакты передать мне. Картинку с ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужно разместить пару отзывов (о формате отзывов, пишите в личные сообщения) на отзовик ком по данной организации https://otzovik.com/reviews/lechebno-profilakticheskoe_uchrezhdenie_3_russia_sankt-peterburg/. Писать отзывы на основе отзывов указанных ранее по этой организации в интернете на различных других площадках.Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $84
необходимо разместить отзывы в течение месяца на различных ресурсах (яндекс, гугл, irecomender, otzovic и т.д.).Всего 100 отзывов, оплата за каждый опубликованный и пройденный модерацию. Прошу прислать примеры работ (через какие сервисы работаете) (дополнить ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно собрать контакты фрилансеров по определенной специальности. Подробности кандидатам. Оставляйте телеграмНаполнение сайтов8 заявокЗакрыт5 лет назад