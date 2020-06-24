Разместить карточки товаров на Маркетплейсах

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Закрыт2 заявки374 просмотра

Необходимо 

- Разместить ряд товаров категории аксессуары для автомобиля. 

- Оптимизировать карточки товара

- Дать рекомендации по продвижению карточек

Рассматриваем подрядчиков только с опытом

5 лет назад
guest_15910183938733
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Лиана
 
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год назад
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