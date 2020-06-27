Доброго дня, Нужно разместить на авито обьявление на 1 неделю, сфера услуг, и переслать контакты обратившихся. Оплата 25 руб за контакт
Сбор и систематизация данных из Википедии по ТЗ
Нужно выписать названия всех химических соединений из раздела https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC , кроме названия нужно указать раздел, где находится это соединение и тот факт применяется соединение в промышленности или нет (просто Да или Нет).
Пример работы тут https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qom5ibmNK38nqsRqneeTAL0-NARfXSDz8GbmoCjILkE/edit?ouid=103152278808472469485&usp=sheets_home&ths=true
О данной задаче чуть подробнее описано в ТЗ во вложении.
Для этой работы нужен "рутинщик", имеющий достаточное количество свободного времени. За эту работу готов платить 60 руб/час.
Оставляйте скайп или телеграм для связи, лучше перед откликом попробуйте выполнить пару строк.
Также уточните сколько часов в день в ближайшие дни можете уделить задаче.
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