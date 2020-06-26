Добавить описание на сайт

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Закрыт19 заявок573 просмотра

Добавить описания товаров на сайт под каждым товаром нужно добавить ссылку на сайт производителя.

Сделать табличку для характеристик товара соблюдая стилистику цветовой палитры и шрифтов сайта

5 лет назад
guest_15730376622465
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