Нужно заносить контент (картинки+текст) к товару интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт16 заявок297 просмотров

Нужно заносить контент (картинки+текст) к товару интернет-магазина http://himarsenal.ru/ Брать с донорского сайта будет указан дополнительно.

Предлагайте вашу цену за один товар-страницу.

Товаров очень много.

5 лет назад
kipovez
47 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Ольга
 
26 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Анна
 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Станислав
 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Елена
 
31 год
6 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
4 отзыва
5 лет назад
Юлия
 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Антонина
 
34 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Елена
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Маргарита
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Олександр
 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
6 часов назад
46 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Наполнение сайтов
Алла
 
48 лет
11 лет в сервисе
Была
час назад
57 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Наполнение сайтов
Ксения
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
2 отзыва
5 лет назад
Екатерина
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
год назад
2 отзыва
5 лет назад
Александр
 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
109 отзывов
5 лет назад
Лора
 
72 года
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Эдман
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Публикация обратных ссылок

    $70

    Необходимо разместить обратные ссылки, по 2 поста или комментария, на 250 популярных англоязычных ресурсах желательно по теме криптовалют, торговле, инвестиции.В постах можно использовать фейковые статьи сгенерированые через gpt 2 text generation используя ключевые слова.

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка сайта на Netcat

    Есть сайт http://www.avtovorota-ufa.ru/ на Netcat 5.8.0. На сайт нужно добавить товары, карточку товара, корзину. Основная задача попасть в Яндекс Маркет с учётом требований Яндекса. Добавить нужно около 220 товаров.

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Наполнение интернет магазина на вродпресс

    Ищу помощника для наполнения сайта информацией работа онлайн инфу и инструкции предоставляю надо внимательно и аккуратно все сделать необходимы минимальные знания Вордпресс либо я научу ...

    WordPress
    Наполнение сайтов36 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сбор и систематизация данных из Википедии по ТЗ

    Нужно выписать названия всех химических соединений из раздела https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC , кроме названия нужно указать раздел, где находится это соединение и тот факт применяется соединение в промышленности или нет (просто Да или Нет). Пример работы ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Добавить описание на сайт

    Добавить описания товаров на сайт под каждым товаром нужно добавить ссылку на сайт производителя. Сделать табличку для характеристик товара соблюдая стилистику цветовой палитры и шрифтов сайта

    Наполнение сайтов19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разместить 200 товаров PromUA

    $30

    Доброго времени суток. Есть гугл таблица https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OxhSWp0PBvwEbvLOuHfyJfC553yLmc4r-fr_0WM_xE4/edit?usp=sharing в ней есть фото, название товара, разновидность (как артикул).  наш сайт сделан на базе Prom.ua, нужно зайти в личный кабинет ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нужно разработать категоризацию для предприятий химической отрасли

    Требуется платная консультация человека, который знаком с химией с точки зрения промышленности или может в ней разобраться. Есть перечень предприятий из химической отрасли. Нам нужно разработать систему каталогизации предприятий, чтобы охватить и ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад