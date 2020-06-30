Сбор email адресов из интернета

Требуется сбор email адресов школ России. Оплата - 5 руб за 1 адрес.

(всего в России 50 000 школ - это потенциальные 250 000 руб)

Алгоритм работы следующий:

1) Я утверждаю Вам какой-либо город России.

2) Вы открываете этот город в Яндекс.картах и вводите запрос "школа".

3) Поочередно открываете найденные результаты, переходя на сайты школ.

4) На каждом сайте школы есть раздел "Сведения об образовательной организации" (по закону он у всех одинаковый). В этом разделе имеются подразделы "Основные сведения" и "Руководство. Педагогический коллектив".

5) Из этих подразделов берется следующая информация: номер школы, вид школы (школа, лицей, гимназия), ФИО директора, адрес школы вместе с индексом города, email, сайт школы. Информация заносится в Excel таблицу.

6) После окончания работы с городом я в течение 48 часов выборочно проверяю информацию. Если правильных строк более 90% - это 100% оплаты. Если 80% до 89% - это 50% оплаты. Если менее 80% - заказ не выполнен. Предостережение: email`ы должны быть именно школ (директоров), а не учредителей, которые также указываются в "Основных сведениях".

7) Если есть желание, то переходим к следующему городу.