Перенос контента на битрикс

Есть простой сайт, нужно перенести с него около 20-30 стр на битрикс (тексты, картинки, документы).

Желательно по максимуму сделать сегодня. Общение и подробности в скайпе.

Требования: опыт в работе с битриксом, аккуратность, внимательность, информирование о ходе работы, присутствие в скайпе для оперативного решения вопросов