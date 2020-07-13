Перенос контента на битрикс

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Завершен6 заявок373 просмотра

Есть простой сайт, нужно перенести с него около 20-30 стр на битрикс (тексты, картинки, документы).

Желательно по максимуму сделать сегодня. Общение и подробности в скайпе.

Требования: опыт в работе с битриксом, аккуратность, внимательность, информирование о ходе работы, присутствие в скайпе для оперативного решения вопросов

5 лет назад
denvor
Денис 
52 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

ARTkuznyetsov
Олександр 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
6 часов назад
5 лет назад
$15
1 день
Escrow
быстро, четко, рекомендую!
Все прошло на высшем уровне. Поставленная задачи и своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Анна
 
38 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
ARTkuznyetsov
Олександр 
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11 лет в сервисе
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5 лет назад
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