Наполнение интернет-магазина

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен36 заявок927 просмотров

Добрый день.

Имеется интернет-магазин в котором уже импортированы карточки товаров с наименованием, нужно их заполнить.

Требуется заполнить только описание товара (копипаст) и фото. Никаких форматирований применять не нужно.

Информацию о товаре нужно искать в открытом доступе (яндекс, google). В основном товар идёт большими группами одно и того же типа, только с разными характеристиками, например свёрла и саморезы разного диаметра. Таким образом для групп товаров можно найти всю информацию сразу на одном сайте, что делает процесс заполнения быстрее.

В среднем на заполнение одного товара требуется 30 секунд, при наличии найденного источника с информацией.

Всего около 10-13 тысяч товарных позиций.

Оплачиваю 2 рубля за 1 товарную позицию, но можно повысить оплату до 3 рублей, при условии быстрого наполнения от 600 товаров в день.

Возьму 2-3 человек для работы. Можно без опыта. При хорошем сотрудничестве возможны постоянные заказы в будущем.

Если вам интересен данный проект, в заявке укажите ваш телеграм.

5 лет назад
badbusiness
Иван 
32 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

Aleksandr_KV
Александр 
44 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$10
3 дня
Escrow
Александр очень ответственно подошёл к решению задачи и выполнил свою работу отлично. Всегда готов внести корректировки и решить возникающие вопросы. Рекомендую к сотрудничеству!
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Insane2805
Артур 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$100
7 дней
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Рекомендую. Быстрая проверка, своевременная оплата. Оперативное решение возникающих вопросов.

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