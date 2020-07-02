наполнить сайт товаром 

Необходимо спарсить товары с 10 интернет магазинов + загрузить в наш магазин на опенкарт. Сайты турецкие, переводим спарсенные таблицы сами. Практически все сайты с авторизацией Список сайтов ниже ...
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