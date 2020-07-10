Заменить контент на сайте(текст и фото)

$10
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Завершен6 заявок387 просмотров

Сам сайт https://clck.ru/PPqXm

Нужно заменить контактные данные. 

Фотографии и данные врачей

Фото интерьера

Логотип

Настроить форму

Ссылка на архив с фото https://cloud.mail.ru/public/tDig/3zSamZMjy

Дам доступ на хостинг, вроде как стоит wp но админку найти не могу. Но посмотрел файлы можно просто через  html сделать

HTMLWordPress
5 лет назад
shweder
Марат 
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ARTkuznyetsov
Олександр 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
6 часов назад
5 лет назад
$12
1 день
Escrow
Очень приятно работать . Вежливо и пунктуально . Без стресса . Рекомендую
Все прошло на высшем уровне. Четко поставленное ТЗ и своевременная оплата. Буду рад повторному сотрудничеству. Однозначно рекомендую данного заказчика.

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Олександр 
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