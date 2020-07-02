Необходимо разместить обратные ссылки, по 2 поста или комментария, на 250 популярных англоязычных ресурсах желательно по теме криптовалют, торговле, инвестиции.В постах можно использовать фейковые статьи сгенерированые через gpt 2 text generation используя ключевые слова.
Поиск информации в сети
Ищем людей для поиска экологических бизнес организаций (разные страны).
От вас:
-Заполняете таблицу c данными по организации(направление деятельности, локация, сайт).
-Часть этой информации дублируете в файл другого формата.
Искать организации можно во всех источниках.
Оплата: 4грн за 1 организацию.
Работа не одноразовая, если вы этого захотите.
Будет удобно, если вы оставите сразу свою эл.почту.
Заявки фрилансеров
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