Поиск информации в сети

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Закрыт17 заявок476 просмотров

Ищем людей для поиска экологических бизнес организаций (разные страны).

От вас:

-Заполняете таблицу c данными по организации(направление деятельности, локация, сайт).

-Часть этой информации дублируете в файл другого формата.

Искать организации можно во всех источниках.

Оплата: 4грн за 1 организацию.

Работа не одноразовая, если вы этого захотите.

Будет удобно, если вы оставите сразу свою эл.почту.

5 лет назад
guest_1588952135459
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Олександр
 
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