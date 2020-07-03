Добавление продукции, статей, редактирование изображений.

Здравствуйте!

Есть 2 магазина по украшениям оптовый и розничный

Необходимо добавление продукции (используется своя форма) и статей на сайты (через подобный редактор - https://htmled.it/ - html знать не обязательно)

Изменения баннеров в фотошопе, описаний продукций в coreldraw - по шаблону (навыки по основам)

Как добавлять продукцию, оформлять статьи , баннеры - уже отработаны.

Нужно будет изменять готовые шаблоны.

https://youtu.be/tzzl0Kg_Chk

Инструкции (обучение) и задачи будут высылаться в видео.

После обучения - задачи будут отфотографированном рукописном варианте - по скайпу.

Если будем сотрудничать по времени - вам нужно будет записывать через FastStone Capture процесс работы и высылать нам (если у вас есть свои варианты пишите).

Навыки по основам - в фотошоп, coreldraw, работа с html редактором (подобный MS word)

Оплата почасовая или за карточку товара, статью и т.п.

Пишите ваши предложения навыки, опыт.