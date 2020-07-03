Требуется наполнить сайт на Битриксе товарами

Требуется наполнить сайт карточками товарных позиций. diycomposite.ru

Сайт на битриксе знание Битрикса обязательно. Желательно со знанием программирования Битрикс.

Количество товаров на сегодня 300 единиц.

На сайте заведены примеры заполнения.

Для работу будут переданы фото, контент, прайс, все необходимое. Нужно будет заполнить в соответствии ТЗ и примерами. Проставить теги, заголовки, фото, рассчитать стоимость, вес и т.д. Заполнить характеристики, создать торговые предложения и т.д.

Проверять станицы сайта после наполнения на наличие ошибок и качество эстетического вида – обязательно.

Пример написанного контента, который передается контент менеджеру на каждую карточку товара во вложении.

Сайт https://diycomposite.ru/catalog/poliefirnye_sistemy/elastichnye_smoly/plastifitsiruyushchaya_poliefirnaya_smola_mypoly_373/?oid=1658

Обязательные требования

Аккуратность заполнения сайта контентом – обязательно.

Исправление видимых ошибок в тексте (пунктуация, пробелы, переносы, знаки препинания и т.д.) – обязательно

Укажите ваши условия работы (за час или за один товар)

Обязательно приведите примеры работ, которые были выполнены в последнее время.