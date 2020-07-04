Исправить замечания, указанные в видео

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт1 заявка357 просмотров

https://video.drift.com/v/abtWSYx0cKG/ (здесь замечания )

5 лет назад
ivan2017
Иван 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад