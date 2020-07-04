Контент менеджер для наполнения инт. магазина товарами/3000+

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Закрыт42 заявки890 просмотров

0.25$ за 1 добавленный(источники предоставляются).Самый важный критерий  качественное наполнение, т.е без ошибок, пропусков и т.д. заполнять информацию с сайта донора, а также те рекомендации которые мы даем! Это очень важно и мы к этому строго относимся, все добавленное перепроверяется без исключения  и если на проверку уходит много времени из за ошибок и невнимательности контент менеджера , то делегирование этой работы и сотрудничество теряет смысл.  

Если обе стороны все устраивает приступаем в самое ближайшее время   

Парсинг не предлагать.  

Примеры карточек товара Можно увидеть на сайте maximal.by

5 лет назад
maximalby
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Заявки фрилансеров

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