Контент менеджер для наполнения инт. магазина товарами/3000+

0.25$ за 1 добавленный(источники предоставляются).Самый важный критерий качественное наполнение, т.е без ошибок, пропусков и т.д. заполнять информацию с сайта донора, а также те рекомендации которые мы даем! Это очень важно и мы к этому строго относимся, все добавленное перепроверяется без исключения и если на проверку уходит много времени из за ошибок и невнимательности контент менеджера , то делегирование этой работы и сотрудничество теряет смысл.

Если обе стороны все устраивает приступаем в самое ближайшее время

Парсинг не предлагать.

Примеры карточек товара Можно увидеть на сайте maximal.by