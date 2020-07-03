Простой парсинг 2х сайтов, образцы искусственного камня

$14
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт1 заявка539 просмотров

Приветствую, коллеги.Описание задачи - прилагаю.Срок - 2 дня.

5 лет назад
MolodoyLEV
Сергей 
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Был
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Алексеев
 
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5 лет в сервисе
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5 лет назад
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5 лет назад